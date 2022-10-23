Adalet Bakanı, Diyarbakır Cezaevi kapısına kilit vurup anahtarı Kültür Bakanı’na verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nin müze ve kültür merkezine dönüştürüleceğini açıklamasından sonra cezaevi kapsına sembolik olarak kilit vuran Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anahtarı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a verdi.

Özgür CEBE

İstasyon meydanındaki mitingin ardından E Tipi Kapalı Cezaevine geçen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile birlikte cezaevinin koğuş ve havalandırmalarında incelemelerde bulundu.

Cezaevinin içini gezdikten sonra ana giriş kapısına büyük bir asma kilit vuran Bekir Bozdağ, anahtarı da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teslim etti.

Bozdağ, cezaevinde yaşanan olayların Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, bir dönemin kötü hatıraları ve hak ihlalleriyle gündemden düşmeyen bir mekanı kapattıklarını söyledi.

“İYİLİK MERKEZİ OLARAK HİZMET VERECEK”

Bundan böyle geçmişten ders alarak geleceğe daha iyi hazırlanan bir Türkiye için cezaevinin, bilim, kültür, ibret ve iyilik merkezi olarak hizmet vereceğini belirten Bakan Bozdağ, şunları söyledi;

*Diyarbakır Cezaevi’nin de kapatılmasıyla Türkiye’de kötü muamele ve işkence olaylarla anılan cezaevi kalmadı. Türkiye’de geçmişte kötü hatıraların ve hak ihlallerinin merkezi olmuş yerlerden birinin daha kapısına kilit vurmakla şeref ve onur duyuyoruz.

*Ülkemizin seçilmiş başbakanı ve bakanlarının idamına giden süreçlerin ve onların cezaevi dönemlerinin yaşandığı o büyük cinayete ilişkin hadiselerin bulunduğu alanı da Demokrasi ve Özgürlükler Adası yaptık ve oranın da kapısına hem kilit vurduk, hem büyük bir anı merkezi, hatıra merkezi ve demokrasi tarihimiz, özgürlükler bakımından da önemli bir mekan haline getirdik.

*Daha önce yine Ulucanlar Cezaevi, Diyarbakır Cezaevimiz gibi kötü hatıralar ve hak ihlalleri ile anılan bir yerdi. Oranın da kapısına kilit vurduk. İşkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımı uygulanmayacağını yasalarımıza geçirdik. Geçmişte kötü muamele ve hak ihlalleri ile anılan Türkiye’de faal halde bulunan herhangi cezaevi de kalmayacaktır.

*Cezaevinin kapısına kilit vuran bir Adalet Bakanı olmanın şerefi bana yeter. Bundan sonra daha güzel anılmasını sağlayacak değerli Kültür Bakanımızdır. Ben anahtarı da kendisine emanet ettim.

“GİRMESİ DE ÇIKMASI DA ZOR BİR YERDİ”

Anahtarı teslim alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, cezaevini kültür ve bilim yuvası haline getiren bir bakanlık olmaktan şeref duyduğunu belirterek, “Geçmişteki yanlışlarımızdan, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Eskiden girilmesi yasak olan, girilmesi çok zor olan, girdikten sonra da çıkması çok zor olan bir yerdi. Şimdi girilmesi de çıkması da kolay olan, halkla bütünleşen bir merkez haline gelecek. Cezaevini bilim ve kültür yuvası haline getiren bir bakanlık olma şerefini yaşayacağız” diye konuştu.

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