Adalet Bakanı Gül'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine tepki:

ANKARA (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Bizim için yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarihleri soykırım ve ırkçılık suçlarıyla dolu bir sabıka kaydından ibaret olanların art niyetli beyanları bizim için yok hükmündedir. Hukuk ve tarih önünde de bir kıymetiharbiyesi yoktur. Anadolu, insanlık ailesine asırlardır ilham kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecektir."