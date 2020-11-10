Adalet Bakanı’ndan Savcılara Yolsuzlukları Soruşturma Yetkisi

Adalet Bakanı William Barr, ülke genelinde federal savcılara oy verme ve oyların tasnif edilmesiyle ilgili usulsüzlük yapıldığına dair ‘‘güçlü iddiaların’’ soruşturulması yetkisi verdi. Barr, uydurma veya hayal ürünü iddiaların peşine düşülmemesi uyarısında da bulundu. Barr tarafından savcılara gönderilen mektubu AP ve Reuters haber ajansları gündeme taşıdı.

Barr mektubunda ‘‘Açık ve inandırıcı usulsüzlük iddiaları olması ve bunların doğru çıkması halinde bir eyaletin seçim sonucunu etkileyebilecek olması’’ durumunda soruşturma açılabileceğini bildirdi.

Joe Biden’ın 3 Kasım seçiminin kazananı olduğu tahmininin yapıldığı 7 Kasım Cumartesi gününden bu yana seçim sonuçlarını kabul etmeyen Başkan Donald Trump’ın Adalet Bakanlığı’nı devreye sokabileceği konuşuluyordu. Adalet Bakanı tarafından verilen bu yetki savcılara Bakanlığın çoktan beri var olan politikasının etrafından dolaşma imkanı tanıyor. Adalet Bakanlığı’nın politikaları normalde seçim sonuçları resmen onaylanmadan açıkça harekete geçilmesini yasaklıyor.

Başkan Donald Trump, seçimin ardından yenilgiyi kabul etmemişti. Trump seçimlerde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığını öne sürüyor.

Eyaletlerin seçim tartışmalarını çözümlemek için 8 Aralık’a kadar zamanı var. Bunlara oyların yeniden sayılması ve sonuçlara yönelik açılan davalar da dahil.

Son olarak Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası, Pennsylvania’da federal mahkemeye resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı ilan edilen Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın zaferini onaylamalarını engellemek için başvuru yaptı.

Reuters haber ajansına göre Trump’ın seçim kampanyası ve iki kayıtlı seçmen tarafından açılan davada posta yoluyla oy kullanma sisteminin şeffaflık ve doğrulanabilirliğin tüm kriterlerinden yoksun olduğu iddia edildi.

Pennsylvania yetkilileri yasa dışı şekilde iki katmanlı oy verme sistemi oluşturmakla suçlandı. Sandığa giderek oy kullanmanın posta ile oy kullanmaktan daha fazla denetime tabii olduğu iddia edildi.

Reuters’a göre dava Pennsylvania Eyelet Sekreteri Kathy Boockvar’a ve eyaletin Philadelphia ve Pittsburgh gibi Demokrat eğilimli ilçelerinin seçim kurullarına karşı açıldı. Bookcvar’ın ofisi Reuters’ın yorum talebini yanıtlamadı.

Başkan Trump’ın seçim kampanyası 3 Kasım seçim gününden bu yana usulsüzlük iddialarıyla birçok dava başlattı. Cumhuriyetçiler’in Georgia ve Michigan’daki davaları reddedildi.