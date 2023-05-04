Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı, PGM’de 10.719, CTE’de 10.138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımı şartları ve başvuru şekli Resmi Gazete üzerinden yayımlandı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakan Bozdağ’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Adalet Bakanlığı’na personel alımına ilişkin ilanlar Resmî Gazete’de yayımlandı. PGM’de 10.719, CTE’de 10.138, icra dairelerinde 700,merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi Istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan’da başlayıp 11 Mayıs’ta sona erecektir. Hayırlı olsun.”

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı başvurularında adayların genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılmaktadır. Açılan her kadro için özel şartlar kılavuzda belirtilmiştir. Adaylarda aranan genel başvuru şartları ise şu şekilde;

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10.719 Sözleşmeli Personel İstihdamı Başvuru Genel Şartları:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 11 Mayıs 2023 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;

– Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

– Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak