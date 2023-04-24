Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından duyurulan personel alımı için PGM’de 10.719, CTE’de 10.138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Personel alımı şartları ve başvuru şekli Resmi Gazete üzerinden yayımlandı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakan Bozdağ’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Adalet Bakanlığı’na personel alımına ilişkin ilanlar Resmî Gazete’de yayımlandı. PGM’de 10.719, CTE’de 10.138, icra dairelerinde 700,merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi Istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan’da başlayıp 11 Mayıs’ta sona erecektir. Hayırlı olsun.”

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.