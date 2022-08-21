‘Adalet hakikaten öldü’ dedi, yurt dışına gidecek

Dr. Şeyhmus Baraş’ı dövenler 50 gün hapis yatıp çıktı. Tepki gösteren Baraş, Finlandiya’ya yerleşiyor.

Latif SANSÜR

Şanlıurfa Viranşehir’deki bir tıp merkezinde çalışan doktor Şeyhmus Baraş, 28 Haziran’da hasta yakınları tarafından öldüresiye darp edilmişti. Yere düşüp bilincini kaybedince 3 saldırgan kaçmıştı. Olaydan sonra saldırganlar serbest kalınca Baraş, adliye önünde diplomasını yırtıp hekimliği bıraktığını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ devreye girince saldırgan 3 kardeş Halil D., Mahmut D. ve Mecrum D. tutuklanmıştı. 8 yıla kadar hapsi istenen ve doktora “Seni öldürürüz, burada yaşatmayız” diyen zanlılar 18 Ağustos’ta yapılan ikinci duruşmada, sadece 1.5 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilmişti. O doktor SÖZCÜ’ye konuştu. Ülkeyi terk edeceğini, Finlandiya’ya yerleşeceğini söyledi. Baraş, zanlıların serbest bırakılmalarına tepki gösterdi.

‘KARAR VERMEK ZOR’

Baraş, “Şaka gibi bir mahkeme. Adalet hakikaten ölmüş bu memlekette. Yalancı olduğu bariz belli olan, soruşturmanın şimdiye kadar hiçbir aşamasında olmayan tanıklar dinlendi. Bu ülkede adaletin işlemeyeceğini, adalet sisteminin çalışmadığını biliyordum” diye isyan etti. Olay sonrası takipçisi olacağı açıklamasını yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı göreve davet etti. Kendisini bir muayene odasına kilitleyerek saldırganların elinden kurtulan Baraş, bu koşullar altında Türkiye’de kalmayı düşünmediğini “Ben artık yurt dışında hekimlik yapmayı düşünüyorum. Hekimlik yapmak istediğim ülke Finlandiya” ifadeleriyle dile getirdi. Ülkemizde doktorların ne kadar iyi standartlarda yetiştiğini birçok Avrupa ülkesinin bildiğini söyleyen Baraş, “Yurt dışına gitme kararını vermek zor, gitmek kolay. Birçok Avrupa ülkesi Türk hekimlerinin ne kadar iyi standartlarda yetiştiğini bildiği için denklik istemiyor” dedi.