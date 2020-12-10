Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevleriyle ilgili bir vaka bile olsa bunun üzerine gittiklerini belirterek, "Cezaevlerindeki tüm vatandaşlarımız devletimize emanettir. AK Parti işkenceye sıfır tolerans uygulamasını getirdi, zaman aşımını kaldırdı. Cezaevlerimiz Meclisimiz dahil olmak üzere uluslararası kurumlara açıktır, her türlü şeffaf denetime açıktır." dedi.

Adalet Bakanı Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulundaki bakanlıklarının 2021 bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Hakim atamalarını Hakimler ve Savcılar Kurulunun ilgili dairesinin yaptığını belirten Gül, kendilerinin bu konuda tasarruf ve yetkilerinin olmadığını ifade etti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezaevleriyle ilgili iddialarının çoğunun asılsız çıktığını söyleyen Gül, "Şu bir gerçek, bir vaka bile olsa, bunun üzerine titizlikle gidiyoruz. Cezaevlerindeki tüm vatandaşlarımız devletimize emanettir. AK Parti işkenceye sıfır tolerans uygulamasını getirdi, zaman aşımını kaldırdı. Cezaevlerimiz Meclisimiz dahil olmak üzere uluslararası kurumlara açıktır, her türlü şeffaf denetime açıktır. Öyle yalanlar var ki sıralasak Sayın Gergerlioğlu'nun yalanları arka arkaya Pensilvanya'ya kadar buradan yol olur." diye konuştu.

Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hedeflerindeki 256 faaliyetin 122'sinin hayata geçtiğini, gelecek süreçte de bunlara hız vererek kanun gereken konularda da Meclisin takdiriyle bunları gerçekleştirmeye çalışacaklarını dile getirdi.

– "Yatırımların artırılması yönünde yoğun bir çaba içerisindeyiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Lüfti Elvan, tarımsal üreticilerin desteklenmesi amacıyla 2020'de Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan Hazine destekli kredilerin geri ödemelerinin 6 ay süreyle ertelendiğini anımsattı.

Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılı taksitlerinin faizsiz olarak 2021 yılına ertelendiğini de anlatan Elvan, "Tarımsal üretimleri zarar gören üreticilerimizin gördükleri hasara bağlı olarak kredi taksitlerini Ziraat Bankası yetkisinde ertelemelerinin ya da taksitlendirmelerinin önü de açılmıştır. Tüm bu önlemlerin yanı sıra salgın süreci nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri önden yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

Elvan, 2017 ve 2019 yıllarında istihsal edilen ve çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılarak beş taksitte ödenmesini sağlayan kanunlardan faydalanan çiftçilerin ödemelerinin devam ettiğini, son yapılandırma kanunu ile Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden kooperatiflere daha önce kullandırılan faiz dahil 840 milyon liralık kredinin yapılandırılması imkanı getirildiğini anlattı.

Özellikle uzak doğu pazarında yaşanan kopukluklar neticesinde Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin, çok daha cazip bir konuma geldiğine dikkati çeken Elvan, "Bunu bir fırsat olarak değerlendirip önümüzdeki dönemde özellikle yabancı sermaye yatırımları başta olmak üzere yatırımların artırılması yönünde yoğun bir çaba içerisindeyiz. Başta Adalet Bakanlığımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Elvan, Merkez Bankası Başkanlığının gelecek günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunuş yapacağını ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın milletvekillerine bilgi vereceğini de bildirdi.

– "Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde TSK mensubu dışında kimse yok"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece teröristlerle mücadele ettiğini belirterek, Milli Savunma Bakanlığının bünyesinde TSK mensubu dışında kimsenin bulunmadığını belirtti.

Bedelli askerlikle ilgili soruyu da cevaplayan Akar, "1927'de çıkarılan kanun delik deşik olmuştu. Yeni bir kanun yapıldı. Bu kanun haziran ayında çıktı ve kasım ayına kadar da bedelli gençlerimizin müracaatı söz konusuydu. Etmediler, şimdi 'af' diyorlar. Sistemin üzerindeki bu giriş ve çıkışlara çok talepler var. Dolayısıyla, yeni baştan tekrar 1920'den beri yönetilemez hale gelen Askerlik Kanunu'nda benzer bir duruma düşmemek için şu anda bizim bir af çalışmamız yok, durumu takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bir çatışma, operasyon sırasında herhangi bir ölüm vakası olduğunda, bunun herhangi bir şekilde saklanmadığını ifade etti. Bu konuda idari ve adli tahkikatların mutlaka yapıldığını söyleyen Akar, bunun dışında bir işlemin söz konusu olmadığını vurguladı.