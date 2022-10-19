‘Adaleti en çok isteyen benim’ diyen Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması

Osmaniye’de konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Adaleti en çok isteyen benim. Dünya, kainat, adalet üzerine inşa edilmiştir. Eğer bir ülkede adaletsizlik varsa orada insan hakları olmaz. Orada büyük haksızlıklar olur” dedi. CHP lideri, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili de açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osmaniye’de Yarbaşı Belde Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mustafa Kaynar ile görüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, belediye binası önünde toplanan Yarbaşılı vatandaşlarla bir araya geldi ve Yarbaşı Belediyesi Toplu Açılış Töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

ADAYLIK AÇIKLAMASI

“Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar birikimle, insana değer vererek çözülür. Bunu çözmek için bizi iktidara taşımanız lazım. Biz altı siyasi partinin genel başkanları bir araya gelip Millet İttifakı’nı oluşturduk. Önümüzdeki süreçte seçim tarihi belli olduğunda cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz.”

Uzman çavuşların, ücretli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenlerin, taşeron işçilerin, EYT‘lilerin, gençlerin sorunları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bizler iktidara geldiğimizde Türkiye’nin bütün sorunlarını çözeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, ezan okunduğu sırada konuşmasına ara verdi.

“ADALETİ EN ÇOK İSTEYEN BENİM”

Konuşmasının devamında CHP lideri, “Bir şeyden emin olmanızı isterim. Adaleti en çok isteyen benim. Dünya, kainat, adalet üzerine inşa edilmiştir. Eğer bir ülkede adaletsizlik varsa orada insan hakları olmaz. Orada büyük haksızlıklar olur” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımıyla da Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, şöyle dedi:

“Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Muhtarlarımız için, bütçe oluşturulmasından belediye meclisinde söz sahibi olmalarına kadar tüm koşulları sağlayacağız. Demokrasi işleyişinde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun!”

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