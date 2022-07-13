Adam kaçırıp serbest kalmışlardı! Savcı itiraz edince tutuklandılar

İstanbul’da 9 bin lira borçlu olduğu için zorla bir araca bindirilerek kaçırılan E.M.’yi iş yerlerine götürerek darp eden 2 kardeşin adli kontrol şartıyla serbest kalması tepkilere sebep olmuştu. Şüphelilerin serbest kalmasına savcılık itiraz etti. Yeniden yakalanan 2 şüpheli de tutuklandı.

Habip ATAM

Küçükçekmece, Yeşilova Mahallesi’nde 4 Temmuz’da yaşanan olayda E.M., çok sayıda suç kayıtları olan Ferhat Ö. ve Fırat Ö. kardeşler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis, E.M.’yi kaçıran 2 kardeşin Esenyurt’taki iş yerlerine gittiğini belirlemişti. İş yerine baskın düzenlenmiş, E.M. kurtarılırken 2 şüpheli de yakalanmıştı.

9 BİN LİRA ALACAK İÇİN…

Polis ekiplerince kurtarılan E.M.’nin darp edildiği ortaya çıkmıştı. İddiaya göre E.M.’nin 2 kardeşe 9 bin lira borcu vardı. Borcunu ödeyememişti. Bu sebeple zorla bir araca bindirilmiş ve darp edilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler “Gasp” suçundan adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest kalmışlardı.

TUTUKLANDILAR

Kameralara da yansıyan o olayla ilgili 2 şüphelinin serbest kalması büyük tepkiye sebep olmuştu. Savcılık şüphelilerin serbest kalmasına itiraz etti. Polis 2 şüpheliyi yeniden gözaltına aldı. “Yağma” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.

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