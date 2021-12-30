ADAM KAHKAHALAR ATARAK HEPİMİZE GEÇİRİYOR | Bakan Nebati, Kemal Kıılıçdaroğlu, Döviz, Erken Seçim

Bahçeli fetvayı verdi; İmamoğlu’nu görevden alın, belediye meclisi yenisini seçsin…..Bu fetva yakında erken seçim için de gelebilir

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