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14 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Online"ADAM OL!" Zeydan Karalar kürsüye yürüdü! Zabıta zor ayırdı! Adana meclisi karıştı!

“ADAM OL!” Zeydan Karalar kürsüye yürüdü! Zabıta zor ayırdı! Adana meclisi karıştı!

Alaturka Online
Alaturka Online

“ADAM OL!” Zeydan Karalar kürsüye yürüdü! Zabıta zor ayırdı! Adana meclisi karıştı!

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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