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31 Mart 2023
AnasayfaAlaturka Online"Adamın suratını görünce tansiyonum 17'ye çıkıyor. 14 Mayıs'ı iple çekiyorum.“

“Adamın suratını görünce tansiyonum 17’ye çıkıyor. 14 Mayıs’ı iple çekiyorum.“

Alaturka Online
Alaturka Online

“Adamın suratını görünce tansiyonum 17’ye çıkıyor. 14 Mayıs’ı iple çekiyorum.“

Alaturka Online
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Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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