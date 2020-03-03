Adana Büyükşehir Belediyesi’nden Corona virüsü önlemi!

Adana Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalık ve virüs riskine karşı halka açık tüm alanlarda ilaçlama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tüm dünyada etkisini gösteren Corona virüsü ve diğer salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla vatandaşların sıklıkla kullandığı otobüsler, metrolar, duraklar, parklar, ATM’ler okul bahçesi ve hastane girişlerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekiplerin özel kıyafet ve ekipmanlarla gerçekleştirdiği hijyen çalışmaları Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyuruldu. Halkın uygulanan işlemlere olan ilgisi de görüntülere yansıdı.