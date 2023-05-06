Adana Demirspor-Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig’in 33. haftasında sezonun flaş ekibi Adana Demirspor sahasında Alanyaspor’la kozlarını paylaşıyor. İç sahada bu sezon yenilmeyen tek takım olan, çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik alan Mavi Şimşekler müthiş serisini ve 3.’lük umutlarını sürdürmenin peşinde. Ersun Yanal’la yolların ayrılmasının ardından Ömer Erdoğan’ı takımın başına getiren Akdeniz temsilcisi de yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Ümraniye’yi 1-0 devirmişti. Turuncu-Yeşilliler, Ömer hocayla 2’de 2 yapmak için sahaya çıktı.

Adana Demirspor 0-1 Alanyaspor (Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor)

GOL | 11. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan Jure Balkovec ile kullandığı kornerde Benjamin Stambouli, kafayla topu uzaklaştırdı. Leroy Fer’in yeniden ceza sahasına gönderdiği top bir kez daha uzaklaştırıldı. Bu kez de Efecan Karaca’nın kafayla gönderdiği topta Efthimis Koulouris, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaparak takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

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Adana Demirspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşma saat 21.00’de başladı. Hüseyin Göçek’in düdük çaldığı mücadele beIN Sports 2’den naklen yayınlanıyor.

Adana Demirspor-Alanyaspor maçının ilk 11’leri:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Cheikh Ndiaye

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Umut, Leroy Fer, Efecan, Doumbia, Cavaleiro, Koulouris