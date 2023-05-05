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5 Mayıs 2023
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Adana Demirspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaturka Online
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Alaturka Spor

Süper Lig’in 33. haftasında sezonun flaş ekibi Adana Demirspor sahasında Alanyaspor’la kozlarını paylaşacak. İç sahada bu sezon yenilmeyen tek takım olan, çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik alan Mavi Şimşekler müthiş serisini ve 3.’lük umutlarını sürdürmenin peşinde olacak. Ersun Yanal’la yolların ayrılmasının ardından Ömer Erdoğan’ı takımın başına getiren Akdeniz temsilcisi de yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Ümraniye’yi 1-0 devirmişti. Turuncu-Yeşilliler, Ömer hocayla 2’de 2 yapmak için sahaya çıkacak.

Adana Demirspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Hüseyin Göçek’in düdük çalacağı mücadele beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak.

Adana Demirspor-Alanyaspor maçının muhtemel 11’leri:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Morel, Rodrigues, Stambouli, B.Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Yusuf, C.Ndiaye
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fer, Doumbia, Yusuf, Pereira, Cavaleiro, Efecan, Koulouris

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