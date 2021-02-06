Adana Demirspor-Ankaraspor maçının ardından

ADANA (AA) – TFF 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde konuk ettiği Ankaraspor'u 2-0 mağlup eden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 2-0 kazandıklarını ama skordan ziyade, duran toplar dışında rakibe hiçbir pozisyon vermemelerinin onu daha mutlu ettiğini söyledi.

Maçın ardından yapılan basın toplantısında, Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, sözlerine, takımı bırakma kararı alan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancakla başlayarak "Gerçekten onsuz olmaz, Murat Sancak'sız olmaz. Bu galibiyeti yine sayın başkanımıza hediye ediyoruz. Onun bizimle olduğunu fikren bedenen hissediyoruz ama fiili bir şekilde bize dönmesi için bizim hep kazanmamız lazım. Her galibiyeti de başkanımız dönene kadar ona armağan edeceğiz." diye konuştu.

Cüneyt Dumlupınar, "Bugün net bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda Ankaraspor'a başarılar diliyorum. Onun dışında bildiğiniz gibi diğer duygusal bir anlamı var bu maçın, Adana 5 Ocak Stadyumu'nda oynanan son maçtı. Kazanıp buraya veda etmek çok önemliydi, bunun içinde ayrıca mutluyuz." dedi.

– "Penaltı pozisyonuyla karşı karşıya kaldık"

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, Adana Demirspor maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek , "Aslında istediğimiz şekilde de oyun başladı ki 2. bölgede kompakt oynayıp savunma arkası Marcusla, Olatunbosunla ve Samedle pozisyon bulma aşamasında geçişleri doğru yaptık. İşte bazen oyunun hükmedemediğimiz bazı bölümlerinde penaltı pozisyonuyla karşı karşıya kaldık. Hemen hemen ilk yarı, rakibe penaltı pozisyonunda, ceza sahamızın içerisine bile girdiklerini hatırlamıyorum ama penaltı pozisyonuna engel olamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ak, "2. devre, 1-0 iken hamleler yaptık topumuz direkten döndü. Sonra geriye koşma konusunda rakip hızlı çıkınca 2. golü yedik. Tabi deplasmanda 2. golü yedikten sonrada oyuna tutunma konusunda, golü de bulamıyorsanız maçın böyle bitmesi kaçınılmaz oldu." dedi.

Bundan sonraki maçlarda daha net oynamak için hazırlanacaklarını aktaran Ak," Mağlubiyet psikolojisinden biran önce kurutulacağız. İyi bir takımız iyi oyunculara sahibiz, bu psikolojiyi üstümüzden atacağız. Bundan sonraki maçları daha net, daha iyi oynamak için hazırlıklarımızı da yapacağız ki Adana Demirspor maçından öncede bu hazırlıkları gerçekleştirmiştik. Cuma günü Altınordu maçıyla tekrardan bir galibiyetle önümüzdeki süreci daha iyi değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.