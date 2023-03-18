Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Montella’nın ekibi Adana Demirspor 26. hafta maçında sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Ev sahibi takım kazanarak üst sıralardan kopmak istemiyor. Nuri Şahin yönetiminde geçen hafta Kayserispor’u 4 golle geçen Antalyaspor ise deplasmanda çıkışını sürdürmek istiyor.

Adana Demirspor – Antalyaspor muhtemel 11’ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Yusuf, Ndiaye, Emre

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Emrecan, Veysel, Güray, Ufuk, Ribeiro, Nakajima, Larsson, Ndao, Wright

Adana Demirspor – Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00‘da başlayacak müsabakada Bahattin Şimşek görev yapacak. beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Adana Demirspor, ligde 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı ve 42 puan topladı. Geçen hafta Trabzonspor’a 4-1 kaybeden Montella’nın ekibi, bu karşılaşmada alacağı galibiyetle Avrupa hedefini sürdürmek istiyor.

Fraport TAV Antalyaspor ise ligde 24 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 28 puanı olan Akdeniz ekibi, ligdeki son maçında sahasında Yukatel Kayserispor’u 4-0 ile geçmeyi başardı.

Bu galibiyetle nefes alan Nuri Şahin’in öğrencileri, alt sıralardan hızla uzaklaşmayı amaçlıyor.