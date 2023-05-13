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13 Mayıs 2023
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Adana Demirspor, Avrupa hedefiyle Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Sahasında 6’da 6, üst üste 5’inci galibiyetine imza atan mavi-şimşekler, Avrupa hedefi için Fatih Karagümrük deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’de 60 puanla 4.sırada bulunan Adana Demirspor, sahasında 6’da 6, üst üste de 5. galibiyetini aldı. Son 5 maçta 19 gol atıp, 6 gol yiyen mavi-lacivertli ekip, toplamda 66 gol atarak da ligin en golcü 3. takımı oldu.

Avrupa kupalarına gitme hayaliyle maçlarına çıkan Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanlarla 17 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İHA

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