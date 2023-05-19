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19 Mayıs 2023
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Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
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Vincenzo Montella’lı Adana Demirspor ile Şenol Güneş’li Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında karşı karşıya gelecekler. Hükmen Gaziantep FK maçı dahil 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Mavi Şimşekler, 63 puanda. Yaptığı büyük çıkış sonrası 4. sıraya yerleşen Adana temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibini eli boş göndermeyi amaçlıyor. 12 maçlık yenilmezlik, 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kara Kartal, 71 puanda. Şampiyonluk yarışında bulunan Beşiktaş, 6’da 6 ile evine dönmenin peşinde olacak.

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarın akşam Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Adana Demirspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Mustafa Kürşad Filiz’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Adana Demirspor-Beşiktaş muhtemel 11’ler:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Gökhan İnter, Badou Ndiaye, Akintola, Yusuf, Belhanda, Cherif Ndiaye

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Amir, Gedson, Maxim, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

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