Adana Demirspor dünya yıldızının peşinde

Mario Balotelli transferiyle Avrupa’da ses getiren Adana Demirspor, bu sezon da bir bomba patlatmak için harekete geçti. Spor Toto Süper Lig ekibinin ara transfer döneminde yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdığı ortaya çıktı. Vincenzo Montella’nın tecrübeli futbolcuyla telefonda görüştüğü kaydedildi. İşte transfer haberinin detayları…

Adana Demirspor’da ilk takviyeler için herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi. Hellas Verona forması giyen milli stoper Mert Çetin ile 1,5 yıllık kiralık anlaşması imzalandı. Trabzonspor ‘dan ayrılan Yusuf Erdoğan bedelsiz olarak takıma dahil edildi. 30 yaşındaki sol kanat ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

YAPRAK DÖKÜMÜ

Vincenzo Montella’nın kadroda düşünmediği futbolcularla yollar ayrıldı. Adana Demirspor’dan ayrılan ilk isim Artem Dzyuba oldu. 34 yaşındaki santrforun sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi. Süper Lig ekibinden ayrılan diğer isim Yaroslav Rakitsky oldu. 33 yaşındaki Ukraynalı savunmacı, Adana Demirspor’dan ayrıldıktan sonra Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı.

SAMET’TEN DEV GELİR

Adana Demirspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Samet Akaydın, Fenerbahçe ‘nin yolunu tuttu. Vincenzo Montella’nın takımı bu transferden 3 milyon 700 bin euro bonservis geliri elde etti. 23 yaşındaki önlibero Mahamadou Ba ise sezon sonuna kadar İstanbulspor’a kiralandı.

TRANSFER HEDEFİ BAKAYOKO

Younes Belhanda, Henry Onyekuru gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Akdeniz ekibi gündemine bir yıldızı daha ekledi. İtalyan gazeteci Nico Schira’nın haberine göre; Adana Demirspor, Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko’yu transfer etmek için harekete geçti.

28 yaşındaki orta saha ile Adana Demirspor’un İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’nın telefonda bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Adana Demirspor’un tecrübeli futbolcu için sözleşmeyi bile hazırladığı iddia edildi. Akdeniz ekibinin teklifinin kabul edilmesi halinde tecrübeli orta saha ile 2026’ya kadar sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

CHELSEA VE MİLAN’DAN YEŞİL IŞIK

İtalyan basınında yer alan haberde; Premier Lig devi Chelsea ile Serie A ekibi Milan’ın bu transfer için Adana Demirspor’a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Tiemoue Bakayoko’nun Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli’nin planları arasında yer almadığı vurgulandı.

Milan’la olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız orta saha bu sezon herhangi bir resmi maçta forma şansı bulamadı. Tiemoue Bakayoko’nun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Milan’la Chelsea arasındaki anlaşmada yer alan 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesinin kullanılması beklenmiyor. Öte yandan Serie A devi Tiemoue Bakayoko kadroda yer alırken Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa Chelsea’ye 1 milyon euro bonus ödeyecek.

CHELSEA 40 MİLYON EURO ÖDEDİ

Rennes altyapısında yetişen Tiemoue Bakayoko, 2014-2015 sezonunda Monaco’nun yolunu tuttu. Fransız orta saha için Monaco 8 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Chelsea, 2017-2018 sezonu başında tecrübeli futbolcu için 40 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Tiemoue Bakayoko daha sonra 2018-2019 sezonunda 5 milyon euro bedelle Milan’a kiralandı. 2019-2020 sezonunda ise Monaco, Chelsea’ye kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödedi. Napoli, 2020-2021 sezonunda Bakayoku’yu 1 milyon 750 bin euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattı. Son olarak Milan geçtiğimiz sezon 3 milyon euro kiralama bedeliyle Fransız oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Adana Demirspor’un transfer listesindeki Tiemoue Bakayoko, Fransa Milli Takımı’nın formasını 1 maçta giydi. (Skorer)