Adana Demirspor Fatih Karagümrük engelini farklı geçti

Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü farklı mağlup etti. Fatih Karagümrük, Karamaoh’un kırmızı kart görmesiyle Adana Demirspor karşısında uzun süre 10 kişi mücadele etti.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 5-0 galip tamamladı.
Adana Demirspor’un gollerini Assombalonga(2), Yunus Akgün (2) ve Balotelli kaydederken, Fatih Karagümrük’te Karamoh, 31. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 35. dakikada Assombalonga’nın attığı golle 1-0 sona erdi. İkinci yarıda 58. dakikada Yunus Akgün farkı ikiye çıkardı. Assombalonga, 67. dakikada ağları bir kez daha havalandırarak, farkı üçe çıkardı. Oyuna 82. dakikada giren Balotelli, 83. dakikada attığı golle farkı arttırdı. 90. dakikada Yunus Akgün’ün kaydettiği gol, maçın sonucunu belirledi.
Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 37’ye yükseltirken, Fatih Karagümrük 30 puanda kaldı.