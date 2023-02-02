Adana Demirspor – Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta? 11’ler belli oldu!

Fenerbahçe, Kadıköy’de kaybettiği Galatasaray derbisiyle ağır yara aldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, sonrasında Gaziantep, Ümraniye ve Kasımpaşa galibiyetleriyle toparlandı ve zirve takibini sürdürdü. Jorge Jesus ve öğrencileri bu akşam, puan kaybına tahammül olmayan bir dönemde, ligin en zorlu deplasmanlarından birine çıkacak: Adana Demirspor… Akdeniz ekibi, ligde sahasında oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi. Mavi-Lacivertililer de puan tablosunda bir üst sırada yer alan Beşiktaş’ın kayıp yaşadığı haftayı galibiyetle geçerek 4. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Adana Demirspor – Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı’nda bu akşam saat 20.00‘de oynanacak mücadele beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanacak. Ali Palabıyık’ın yöneteceği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Adana Demirspor – Fenerbahçe 11’ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln Henrique, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Onyekuru & Akintola tehlikesi

Adana Demir, oyun olarak da Sarı- Lacivertliler’e en ters gelecek takımlardan biri. Fenerbahçe için savunma arkasına adam kaçırma, en büyük sıkıntı. Ev sahibi ekibin kanatlarındaki Onyekuru ve Akintola ise ligde bunu en iyi yapan oyuncular arasında yer alıyor. Diğer taraftan Sarı- Lacivertliler, ligin hava toplarında en etkili takımlarından biri. Adana Demir ise bu konuda zaaf yaşıyor. Bu akşam, son derece çekişmeli geçmesi muhtemel bir maç futbolseverleri bekliyor.

Fenerbahçe’de 2 eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunana Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Ceza sınırında 8 isim

Fenerbahçe’de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek.