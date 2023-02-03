Adana Demirspor – Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı pozisyonları değerlendirdiler! Verilen & verilmeyen penaltılar, VAR’dan dönen gol, kırmızı kart…

14. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın iptal edilen golünde karar doğru mu?

Deniz Çoban: Ele temas varsa bu golün iptali doğru, ele temas etmediyse tabii ki yanlış. Siz de izlediniz, ben de izledim. Çok izledik. Ne görüyorsunuz hocam?

Bülent Yıldırım: Birincisi, başta ilk vurduğu anda ele bir temas söz konusu değil. Eli pas geçiyor. Top yere vurduktan sonra benim hissiyatım, top yerden sektikten sonra ele temas olduğu yönünde. Ama burada Video Hakem için konu şu; Ben bunu ispat edebiliyor muyum? Elimde böyle bir açı var mı? Derhal taramaya başlarsınız. Şimdi ben, elle oynama tespitini arıyorum. Eldeki bütün verilerin akılda bir şey kalmasın diye teorik bölümünü izah ettik. Şimdi de burada bir elle oynama var mı yok mu ona bakıyoruz samimiyetle. Ben sahadan gelen birisi olarak ele temasın yerden sektikten sonra olabileceğini ifade edeyim. Ancak bütün açıları değerlendirdiğim zaman ortada somut bir kanıt var mı? Orada soru işaretim var. Hissiyat açısından sahadan gelen biri olarak burada bir elle oynama olduğunu düşünüyorum. Ancak Video Hakem tekniği açısından benim taradığım, gördüğüm hiçbir açıda ben, bunu ispat edemedim. Eğer Video Hakem Odası’nda böyle bir tespit varsa bunu kamuoyu ile paylaşsınlar. Çünkü bu, gerçekten çok önemli bir pozisyon. Herkes aydınlansın, herkes rahatlasın. Özet; elimizde sahip olduğumuz tüm açıları taradığımda ele temas olabileceğine ilişkin ciddi bir şüphem var ancak elimde bunu kanıt olarak kamuoyuna sunup da, ‘Burada kesin ele temas var’ diyebileceğim bir açı üzülerek ifade etmeliyim ki görmüyorum. Bu durumda ne olur peki? Eğer kanıt yok ise Video Hakem, sürece dahil olmamalı. Eğer kanıt var ise kendisini kutlarız ve federasyonumuz da bizimle paylaşırsa şeffaflık anlamında değerli bir hizmet yapmış olur. Fikrim bu.