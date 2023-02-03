Adana Demirspor – Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı pozisyonları değerlendirdiler! Verilen & verilmeyen penaltılar, VAR’dan dönen gol, kırmızı kart…

Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık ve ekibinin kararları büyük tartışma yarattı.
SELAHATTİN BAKİ’DEN SERT AÇIKLAMA
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki; karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunurken, “Kısa ve net konuşacağım. Soru almayacağım. Bu akşam sadece bu sezonun değil son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça. Vücut lisanı, verdiği vermediği tüm kararlarda her şey ortada. Bir takım, daha fazla nasıl katledilebilir? Başka örneği varsa konuşalım. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum. Onun da önüne geçti” ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE’DEN PAYLAŞIM
Karşılaşma sonrası Fenerbahçe’nin resmî hesabından yapılan paylaşımda ise büyük harflerle, “OFSAYTIMSI İLE BAŞLAYAN SÜREÇ “ELİMSİ” İLE DEVAM ETTİ! BU SEZON BİTECEK AMA BÖYLE BİTMEYECEK! VAR’I HAKEMİ, MHK’SI RAKİPLERİ… KURULAN İTTİFAKLARI, BOZACAĞIZ OYUNLARINI!” ifadelerine yer verildi.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Adana Demirspor – Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Lale Orta’nın MHK başkanlığı görevi nedeniyle ayrıldığı ve yazarımız Deniz Çoban’ın Bülent Yıldırım ile birlikte yorumlarıyla masaya yatırılan Adana Demirspor – Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları…
14. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın iptal edilen golünde karar doğru mu?
Deniz Çoban: Ele temas varsa bu golün iptali doğru, ele temas etmediyse tabii ki yanlış. Siz de izlediniz, ben de izledim. Çok izledik. Ne görüyorsunuz hocam?
Bülent Yıldırım: Birincisi, başta ilk vurduğu anda ele bir temas söz konusu değil. Eli pas geçiyor. Top yere vurduktan sonra benim hissiyatım, top yerden sektikten sonra ele temas olduğu yönünde. Ama burada Video Hakem için konu şu; Ben bunu ispat edebiliyor muyum? Elimde böyle bir açı var mı? Derhal taramaya başlarsınız. Şimdi ben, elle oynama tespitini arıyorum. Eldeki bütün verilerin akılda bir şey kalmasın diye teorik bölümünü izah ettik. Şimdi de burada bir elle oynama var mı yok mu ona bakıyoruz samimiyetle. Ben sahadan gelen birisi olarak ele temasın yerden sektikten sonra olabileceğini ifade edeyim. Ancak bütün açıları değerlendirdiğim zaman ortada somut bir kanıt var mı? Orada soru işaretim var. Hissiyat açısından sahadan gelen biri olarak burada bir elle oynama olduğunu düşünüyorum. Ancak Video Hakem tekniği açısından benim taradığım, gördüğüm hiçbir açıda ben, bunu ispat edemedim. Eğer Video Hakem Odası’nda böyle bir tespit varsa bunu kamuoyu ile paylaşsınlar. Çünkü bu, gerçekten çok önemli bir pozisyon. Herkes aydınlansın, herkes rahatlasın. Özet; elimizde sahip olduğumuz tüm açıları taradığımda ele temas olabileceğine ilişkin ciddi bir şüphem var ancak elimde bunu kanıt olarak kamuoyuna sunup da, ‘Burada kesin ele temas var’ diyebileceğim bir açı üzülerek ifade etmeliyim ki görmüyorum. Bu durumda ne olur peki? Eğer kanıt yok ise Video Hakem, sürece dahil olmamalı. Eğer kanıt var ise kendisini kutlarız ve federasyonumuz da bizimle paylaşırsa şeffaflık anlamında değerli bir hizmet yapmış olur. Fikrim bu.
Deniz Çoban: Mert Hakan’ın eline dikkat etmenizi istiyorum. Elinin fiziken yukarı doğru bükülmesi mümkün değil. Elinin top temas ettiği için yukarıya doğru büküldüğünü düşünüyorum. Ben burada bir ele temas görüyorum kendi adıma. O yüzden Video Yardımcı Hakem açısından burada bir sorun olmadığını düşünüyorum. Elinin yukarı doğru büküldüğünü, ele temas görüyorum.
Bülent Yıldırım: Ciddi şüphe var mı? Var. Ancak elimdeki mevcut malzemeden ortaya net bir delil koyamıyorum.
Deniz Çoban: Söylediğiniz şey çok değerli. Video Yardımcı Hakem Odası’nda bu elle oynamayı kanıtlayan görüntü, hangi görüntüyse onun paylaşılması kamuoyuyla bütün tartışmaları bitirir.
Deniz Çoban: Yani gözüm beni yanıltmıyorsa ben eline geldiğini görüyorum. Burada bir hata yok gibi geliyor bana.
Bülent Yıldırım: Teorik bölümünü izah ettik. Bilerek elle oynama yok, varsa kazara oynama var. Ele temas varsa iptal doğru. Ele teması mevcut açılardan ispat edemiyorum. Video Hakem, başka bir şey gördüyse ve futbol federasyonumuz bunu paylaşırsa çok rahatlatıcı olur.
Deniz Çoban: Bu, sadece bir görüş. Pozisyonun doğruluğunu ispatlamak açısından değil. Belki de ben yanıldım. Sanki Mert Hakan’ın, ‘Elime geldi evet ama ne yapabilirdim?’ gibi de bir beden dili vardı. Yanılmış da olabilirim. Asla da Video Hakem, bir hata yaptıysa Mert Hakan’ın öyle bir beden dili kullanması bu hatayı kapatmaz. Video Yardımcı Hakem’in delili bulup ona göre müdahale etmiş olması gerekir.
23. dakikada Michy Batshuayi’nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Bu müsabaka özelinde karmaşa ve kaosun başladığı dakika olarak not aldım. Çünkü bu tip korner atışlarında veya yandan serbest atışlarda içeride bu tip fiziksel mücadele başladıysa hakemin bir şekilde acilen önlem alması beklenir. Şimdi burada top yandan geliyor. Badou Ndiaye, Batshuayi ile eşleşmiş durumda. Bir yoklama atıyor. ‘Yoklama’ diyelim buna. Rakibiyle ikili bir mücadele. Çok iyi niyetli görmüyorum. Batshuayi de top oyuna girdikten sonra bunu göstermek için kendini kolay bırakıyor. Ancak burada sorun ateşlendi. Burada bir penaltı yok ancak hakemin maçı okuması anlamında zaafiyet burada başladı.
Deniz Çoban: Buna ‘net penaltı’ diyemem. Batshuayi, gerçekten kendini çok kolay yere bırakıyor ama bu maçtaki yaşanan tartışmaların başlayacağı pozisyon belki de burası. Burayı etkili bir şekilde geçemedi. Buradaki karara ben de doğru diyebilirim ama etkili geçemedi, uyaramadı, ‘ben buradayım’ diyemedi.
25. dakikada Michy Batshuayi’nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Bir arkasından gelen korner… Burada yine aynı iki oyuncu…
Bülent Yıldırım: Uyarmadığınız için Badou; bir yaptı sorun yok, iki yaptı sorun yok, üç yaptı sorun yok ve dördüncüde futbol sporundan çıkarak güreş sporuna geliyor.
Deniz Çoban: Beyaz forma gözüküyor. İki el önden kavuşup Batshuayi’yi sarmış. Karşılıklı bir çekme de değil.
Bülent Yıldırım: Hakemin görüş mesafesinde başka tür bir spor var.
Deniz Çoban: Top, Batshuayi’ye geliyor. Bir pozisyonun ihlal mi değil mi olduğuna bakarken oyuncunun bir sonraki hamlesini engelledi mi, avantajını elinden aldı mı diye bakıyoruz. Top Batshuayi’ye gelecek altı pas üzerinde. Bundan daha büyük bir avantaj olur mu? Benim açımdan bu; tartışmasız, çok açık bir penaltı.
Bülent Yıldırım: Çok açık bir penaltı olduğu fikrindeyim. Sadece penaltı değil sarı kart da gerekir. Sportmenliğe aykırı tutma ve forma çekmeden dolayı… Badou N’Diaye’nin iki dakikadır görmediği sarı kartı artık bu pozisyonda verilen penaltı ile görmesi gerekiyordu. Çok net bir pozisyon bu. Hakem ile Video Hakem arasında nasıl bir diyalog geçti bilmiyoruz. Aktif oyun bölgesinde kaba bir çekme olduğu için Video Hakem’in de burada müdahil olması gerekirdi.
28. dakikada Adana Demirspor’un kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Penaltıda şüphe yok. İrfan Can, sol kolunu açarak doğal olmayan bir şekilde o riski alarak gelmiş. VAR müdahalesi %100 doğru. Katılmadığım tek bölüm; bu kaleye atılmış bir kafa vuruşu değil, arkaya aşırtmaya çalışma ve burada sarı kartın yanlış olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Bence de penaltıda bir sorun yok ama gösterilen sarı kart, bence de gereksiz.
40. dakikada Altay Bayındır’ın topu eliyle aldığı noktada bir problem var mı?
Bülent Yıldırım: Onyekuru’nun önüne çalışılmış uzun bir pas atılıyor. Ofsayt söz konusu değil. Altay, risk almamak için geriye doğru büktü dizini. Onyekuru ayağını uzatınca tuttu. Kanıtlar futbolda çok önemli. Ceza alanı dışında aldığına ilişkin hiçbir veri söz konusu değil. Çizgiler sınırladığı alana dahildir. Dolayısıyla ben bu elle oynamada topun tamamının ceza alanı dışında tutulmadığı düşüncesindeyim. Onyekuru, topa uzanmaya çalışırken Altay, bekleyip şimdi alacak. Onyekuru da ayağını çekecek.
Bülent Yıldırım: Şimdi devam edelim. Altay, bir ihlale sebebiyet vermeyerek topu kurtardı. Onyekuru da ayağını uzattı. Bu, sadece atağın sağa doğru başlangıcını geciktirmek. Yine umut vadeden bir durum yok çünkü top sağ kanatta, sağ kanat oyuncusuna atıldı. Bir stoper değil, bir hücum oyuncususunuz. Bu da sadece bir faul. Dolayısıyla burada başka bir şey, kartı gerektiren bir ihlal yok.
Deniz Çoban: Ben de bu pozisyonda bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
45+2. dakikada Michy Batshuayi’nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Yine N’Diaye ile Batshuayi… Burada kolay bıraktığını düşünüyorum. Ben, burada bir ihlal görmüyorum. Gidebilecekken hakeme göstermek için geriye doğru bırakıyor kendini. Hakem de bir türlü önlem almadığı için zaten bu ikili bayağı bir eşleşti ilk yarı.
Deniz Çoban: Bir yerde bu eşleşmenin bir çözümünü bulması lazımdı. İlk yarı bitiyor ve Ali, çözümünü bulamadı.
45+3. dakikada Enner Valencia’nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Enner Valencia, bir feyk attı. Dönmeye çalışırken zaten temas hassasiyeti yüksek. Akintola da ayağı yerdeyken topa doğru uzatıyor. Valencia da aynı esnada topu çevirmeye çalışıyor. Top için mücadele. Valencia’nın kolay bıraktığı fikrindeyim. Bence devam kararı doğru. Bir ihlal görmüyorum.
Deniz Çoban: Bence de devam kararı doğru.
69. dakikada Samet Akaydın’ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Penaltı için bir hamlenin dikkatsiz olması yeterli. Kontrolsüz de olursa sarı kart getirir. Belhanda, topa yükseliyor ve devamında ikisi birden yerde kalıyor.
Bülent Yıldırım: Şu öndeki tutma var ya iki elle, futbolun sınırlarını aşmış bir şey. Rossi, topun olduğu yere giremiyor bile. Yine tek taraflı bir kucaklama. Rossi gidemiyor. Bunu görse hakem, zaten bu da penaltı.
Bülent Yıldırım: Ceza alanı içerisinde bu tarz iyi yükselerek riskli bir hamle yapıyorsanız o topa vurmayı başaracaksınız. Bu, kaleci için de geçerli ilgili defans oyuncusu için de geçerli. Belhanda, topa temas edemiyor. Bakalım nasıl yükselmiş? O ayağın orada ne işi var, niye uzanıyor? O diz niye riskli hamleyle geliyor? Diz, omuza vuruyor. Topa vuramıyorsunuz. El, rakibin yüzüne geliyor. Bir de inerken rakibin üstüne düşüyorsunuz.
Deniz Çoban: Rakibin üzerine sıçrıyor. Rakip yükselemiyor, topa ulaşamıyor.
Bülent Yıldırım: Bu bir ihlal, bu bir penaltı.
Deniz Çoban: Benim açımdan da bu, net bir penaltı. Oyuncu yükselirken rakibinin üzerine doğru sıçrıyor. Kabul edelim erken sıçradı ki erken sıçradıysan topa vur. Fenerbahçeli oyuncu, kambura falan da yatmıyor. Samet, olabildiğince dik ve hedefinde top var. Diziyle rakibinin üzerine geliyor. Artık bundan sonra Fenerbahçeli oyuncu dik duramıyor. Belhanda, topla oynayamıyor ve rakibinin üzerine düşüyor. Aldığı darbeden dolayı Samet, eğilmek durumunda kalıyor. Bunun da penaltı olması gerektiğini düşünüyorum.
81. dakikada Adana Demirspor lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Bu penaltıda şüphe yok. Altay, ‘Ben elimle bir şey yapmadım hocam’ diyor. İtirazı uzattığı için de sarı kart görüyor. Biraz önce rakip ceza sahası içinde Samet’e yapılanın benzeri… Gidip tak rakibe çarptınız. Böyle bir giriş yok. Bu riski aldıysanız o topa vuracaksınız Altay kardeşim. Svensson topla oynadıktan sonra fiziksel darbe. Çok net bir penaltı. Sarı kart da itirazdan dolayı doğru.
Deniz Çoban: Adana Demirspor’un ne ilk penaltısına ne ikinci penaltısına bir şey söylenebilir. İkimizin ortak fikri olan pozisyonlar için söylüyorum ki bu dakikaya gelen kadar Fenerbahçe’ye de iki penaltı verilmesi gerekirdi. Altay da itirazdan sarı kart görüyor. Hakem, ‘Geç kalene’ diyor geçmiyor. ‘Geç kalene diyor’ geçmiyor ve itirazdan dolayı sarı kart görüyor.
90+11. dakikada David Akintola’nın Miha Zajc’a müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Benim açımdan net bir faul ama Ali Palabıyık, ‘oyna’ diyor. Şüphe var mı faulde?
Bülent Yıldırım: Tartışılacak bir şey yok burada. Miha Zajc, çalımı attıktan sonra Akintola, rakibe yönelik bu hamleyi yapıyor. Bu hareket, net faul.
Son düdüğün ardından Jorge Jesus’a gösterilen kırmızı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Jorge Jesus, sahaya giriyor. Ben öyle tercüme edeyim ki belki başka bir şey diyor ama ‘Ben oradan görüyorum, sen oradan göremiyorsun’ diyor herhalde.
Bülent Yıldırım: Ne konuşulduğunu bilmiyoruz, ilgili raporlardan göreceğiz. Oyun kuralları kitabına göre ben buna düz bakacağım. Şu yazar, futbol duygu oyunudur. Duygu yoğunluğu olan bir oyun olsa da itiraz etmek için oyun alanının içine girip, beden dilinde bulunup hakemi protesto ettiğinizde kural kitabında bunun karşılığı kırmızı karttır.
Deniz Çoban: Fenerbahçe Teknik Sorumlusu, bunu yaptı demiyorum ama kural kitabındaki karşılığı şu; çatışmacı şekilde yani onu beden diliyle itiraz etmek olarak ifade ediyorlar ki girer itiraz ederseniz karşılığı kırmızı karttır. İtirazında haklıdır. Çok net bir faul atlanmış. Yaptığı eylemin karşılığı da kırmızı karttır.
Bülent Yıldırım: Kural koyucu ona bakmaz. Kural koyucu resme bakar.