Adana Demirspor – Fenerbahçe maçında nefes kesen ilk yarı! Rekor şut

Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Üst sıralardaki mücadelesini sürdüren iki takımın karşılaşması ilk yarı itibariyle büyük heyecana sahne oldu.

VAR’DAN DÖNEN GOL

Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erse de Fenerbahçe, 14. dakikada Mert Hakan Yandaş ile çok şık bir gol bulmuştu.

Tecrübeli oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, ağlara gitse de gol değeri kazanmadı. VAR’ın müdahalesi sonucunda kontrol sırasında elle oynandığı belirtilerek gol iptal oldu.

KAÇAN PENALTI

Karşılaşmanın 28. dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte yapılan kafa vuruşu sonrası top, İrfan Can Kahveci’nin eline geldi. Maçın hakemi Ali Şansalan, VAR incelemesi sonucunda 30. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen eski Galatasaraylı Younes Belhanda, Altay Bayındır’ı geçemedi. Faslı oyuncunun vuruşunu Altay Bayındır, ayağıyla çıkardı ve üst direğe çarpan top, oyun alanına geri döndü.

FENERBAHÇE DE RODRIGUES’İ GEÇEMEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe, önemli şanslar yakaladı. İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi’nin vuruşlarında kaleci Ertaç Özbir’i de geçen toplarda Kevin Rodrigues sahneye çıktı. Portekizli oyuncu, kaleye yönelen iki kritik topu çizgi üzerinden çıkardı.

SEZONUN ŞUT REKORU

Adana Demirspor – Fenerbahçe maçının ilk yarısında toplam 24 şut çekildi. Adana Demirspor, 11 şut çekerken Fenerbahçe de rakibine 13 şut ile karşılık verdi. İlk yarıda çekilen 24 şut, bu sezon Süper Lig’de ilk yarılarda çekilen en yüksek şut sayısı oldu. Aynı zamanda 2014-15 sezonundan bu yana 0-0 biten ilk 45 dakikalar arasında da en çok şuta sahne olan mücadele oldu.