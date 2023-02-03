Adana Demirspor fırsat tepti

Ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefleyen Adana Demirspor için tam anlamıyla fırsat haftası olmuştu. Puan tablosunda Akdeniz ekibinin hemen üzerinde olan Beşiktaş, Karagümrük ile berabere kaldı, puanını 39’a yükseltti. 40 puanlı Başakşehir ise Kayserispor’a mağlup oldu. Mavi-Lacivertliler eğer dün Fenerbahçe’yi yenseydi, 40 puana ulaşarak Beşiktaş’ı geçecek, 3. sıradaki Başakşehir’i yakalayacaktı. Adana Demir, 83’te Cherif’in penaltı golüyle öne geçip galibiyete çok yaklaştı ancak Valencia’nın golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu. Yaşanan kayıp, ev sahibi ekibi fazlasıyla üzdü. Yine de Montella’nın ekibi, Trabzonspor ile birlikte ligin iç sahada yenilgisiz takımı olma unvanını sürdürmeyi başardı.

Cherif golle başladı

Adana Demirspor’un yeni transferi Cherif Ndiaye, dünkü mücadeleye kulübede başladı. 27 yaşındaki forvet, 78’de oyuna dahil oldu. Senegalli oyuncu, girer girmez yakaladığı fırsatta Altay’ı geçemedi. Ancak Cherif, 83. dakikada penaltıda topun başına geçti ve arkadaşı Belhanda’nın aksine hata yapmayarak ilk maçında golünü attı