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14 Nisan 2023
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Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaturka Online
Alaturka Online

Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’in 29. haftasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray mağlubiyeti sonrası Gaziantep FK karşısında hükmen 3 puana uzanan Mavi Şimşekler, 48 puanla 4. sırada. Vincenzo Montella’nın ekibi, evinde kazanıp Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Hükmen Gaziantep FK maçıyla beraber 3 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan, son olarak Trabzonspor galibiyetiyle moral depolayan Kasımpaşa, 32 puanla 11. basamakta. Paşa, yeni hocası Kemal Özdeş’le 2’de 2 yapmak için sahaya çıkacak.

Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarın saat 16.00’da başlayacak ve Yeni Adana Stadı’nda oynanacak Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports1’den naklen yayınlanacak. Ümit Öztürk’ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.


 

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