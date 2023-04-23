Adana Demirspor-Kayserispor (İlk 11’ler belli oldu)

Süper Lig’in 31. haftası futboluyla keyif veren iki takımın kapışmasına sahne olacak. Sezonun flaş ekibi Adana Demirspor sahasında transfer yasağına rağmen oynadığı oyun ve aldığı skorlarla takdir kazanan Kayserispor’u konuk edecek.
İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde Avrupa Kupaları biletini kovalayan Mavi Şimşekler 3 maçlık galibiyet serisini 4’e çıkarmayı amaçlıyor. Çağdaş Atan’lı Kayserispor ise 6-0’lık Galatasaray mağlubiyeti ve hemen ardından golsüz sona eren Kasımpaşa maçını unutturmak adına mutlaka kazanmak istiyor.
Adana Demirspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak ve karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.
Adana Demirspor-Kayserispor 11’ler:
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Gökhan, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Cherif Ndiaye.
KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Uzodimma, Kemen, Mensah, Ackah, Cardoso, Mane, Thiam.