Adana Demirspor maçı sonrası Victor Nelsson: Hızlı hücumcuları ile bizi zorladılar

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u son dakikalarda gelen gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın başarılı isimlerinden Victor Nelsson, açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor’un zorlu bir rakip olduğunu belirten Nelsson, “Zor bir maçtı. Adana Demirspor, iyi takımlardan bir tanesi. Kanatları, santrforları çok iyi oyuncular. Çok iyi bir gol geldi Fredrik’ten. Sonra bir gol daha atarak iki farkla kazanmış olduk. İyi hissediyoruz” dedi.

Rakiplerinin hızlı hücumcularına dikkat çeken başarılı savunmacı, “Özellikle kontrada Akintola ve Henry gibi hızlı, kaliteli oyunculara sahipler. Geçişlerde etkili olabiliyorlar. Biz de hücumlarda ona göre pozisyon almaya çalışıyorduk. Zorladılar bizi açıkçası” ifadelerini kullandı.