Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: ”Genel olarak galibiyetten çok memnunum”

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Montella, ”5 dakikada 3 tane net pozisyon bulduk. Bu konuda biraz daha fazla gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ikinci yarıda maçı daha önce de kapatabilirdik. Yani şöyle de söylemek lazım. Aslında rakip zorlamaya başladığında bile iki tane forvetle biz hiç zorlanmadık, kapatmaya iyi bir şekilde devam ettik ama o sırada rakip o kadar dengesizdi ki pozisyonları yine bulduk. Çok net pozisyonlar bulduk ve tekrar ediyorum bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Çünkü daha öncesinden maçı bitirebilirdik. Genel olarak galibiyetten çok memnunum. Çünkü gol yemeden de kapattık. Bu da çok önemliydi bizim için. Taraftarlarımızla buluşmak çok önemliydi ve onlara özellikle bu maçla beraber bir sevinç hediye etmek çok önemliydi. O yüzden galibiyetin anlamı biraz daha fazla büyüyor bizim için” diye konuştu.

ADANA (İHA)