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7 Nisan 2023
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Adana Demirspor’da gündem Vincenzo Montella

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da teknik direktör Vincenzo Montella’nın sözleşmesi, sezon sonunda bitecek. Bu doğrultuda Mavi Şimşekler, başarılı çalıştırıcı ile kontrat yenilemek istiyor. Adı bir dönem Trabzonspor ile de anılan 48 yaşındaki teknik adamın da şu anda Adana ekibinde kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

İTALYAN HOCAYA GÜVEN TAM!

Mavi Lacivertli ekibin, gelecek dönemlerde hem ligde hem de Avrupa’da başarılı olabilecek bir kadro kurmak için Montella’ya bir hayli güvendiği öğrenildi.

Adana ekibinde 67 maça çıkan Montella, 1.64 puan ortalaması tutturdu. İtalyan teknik adam, istikrarlı performansı ile ligde ön plana çıkmayı başardı.

YÖNETİM DEVAM ETMEK İSTİYOR

Bu yüzden de kısa bir süre sonra iki taraf arasında görüşmeler gerçekleştirilecek. Gelen son haberlere göre Adana yönetimi, Vincenzo Montella ile mutlaka sözleşme imzalamak istiyor.

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