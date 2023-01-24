Adana Demirspor’dan olay transfer! Dünya yıldızıyla anlaştı!

Akdeniz temsilcisi, Milan’da kiralık olarak forma giyen Chelsea oyuncusu Tiemoue Bakayoko’yu kadrosuna katmak istiyor.
Mavi Şimşeklerin teknik direktörü Vincenzo Montella’nın da yıldız oyuncuyu çok istediği ve Spor Toto Süper Lig ekibinin de transferi kısa sürede açıklaması beklendiği haberin devamında yer alıyor.
İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; 28 yaşındaki Fransız orta saha, Adana Demirspor’un teklifini kabul etti.
Bonservisi Chelsea’de olan Tiemoue Bakayoko, iki sezondur Milan’da kiralık olarak forma giyiyor. Bakayoko, bu sezon Milan formasıyla forma şansı bulamadı.
Mavi Şimşeklerin teknik direktörü Vincenzo Montella’nın da yıldız oyuncuyu çok istediği ve Spor Toto Süper Lig ekibinin de transferi kısa sürede açıklaması beklendiği haberin devamında yer alıyor.
İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; 28 yaşındaki Fransız orta saha, Adana Demirspor’un teklifini kabul etti.
Bonservisi Chelsea’de olan Tiemoue Bakayoko, iki sezondur Milan’da kiralık olarak forma giyiyor. Bakayoko, bu sezon Milan formasıyla forma şansı bulamadı.