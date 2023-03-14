Adana Demirspor’dan Younes Belhanda’ya ağır para cezası

Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor’a konuk olan Adana Demirspor, sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. 6 maçlık serisi sona eren Mavi Şimşekler, 42 puanla 4. sırada yer alırken Bordo Mavilileri 41 puana ulaştı. Adana Demirspor, çok kritik maçtan eli boş ayrılırken 3. sıradaki Beşiktaş’la arasındaki puan farkı 4’e çıktı, 5. sıradaki Trabzonspor’la fark 1’e indi. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Younes Belhanda oldu.

Belhanda atıldı, 70 dakika 10 kişi oynadılar

21 lig maçında 6 gol, 5 asistlik skor katkısıyla fark yaratan Belhanda, 20. dakikada oyundan atıldı. Topsuz pozisyonda Bruno Peres’in yüzüne doğru eliyle hamle yapan Faslı futbolcu, VAR uyarısının ardından kırmızı kart gördü. Gözüne gelen darbe sonrası bir süre yerde kalan Peres de hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Uzatmalar hariç 70 dakika 10 kişi oynayan Adana Demirspor, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu alanda zirvede

Süper Lig’e 2017/2018 sezonunda Galatasaray’a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Faslı orta saha, o tarihten bu yana tam 6 kez kırmızı kart gördü. 33 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2017/2018 sezonundan beri en fazla kırmızı kart gören oyuncu olarak dikkatleri üzerine çekti. Belhanda, bu kırmızı kartların dördünü Galatasaray’da forma giyerken gördü.

Montella: Belhanda’nın hatası Peres’in uyanıklığı…

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, farklı mağlubiyet sonrası üzgündü. İtalyan hoca, “Sonuçtan mutlu değiliz. Hak ettiğimiz bir sonuç değil. İlk 20 dakikada takımımı beğenmedim. Agresif ve cesaretli değildik. 20. dakikada yediğimiz kırmızı kartta Belhanda’nın hatası Peres’in uyanıklığı ve hakemin de kararlılığı maçı farklı bir yöne getirdi. Aslında 10 kişi kaldıktan sonra müthiş mücadele ettik. Hatta rakipten pek çok konuda üstün oynadık. Ancak 1 kişi eksik olunca, belli bir dakikadan sonra hem kalite hem de yorgunluk ön planda oldu. Büyük takımlara karşı hatalar yaptığınız zaman cezalandırıyorlar. Ama takımımı 20. dakikadan sonra beğendim. Bu sonucu hiç haketmediğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

180 bin Euro para cezası, kadro dışı yok

Belhanda’nın ‘Kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilirken Adana Demirspor’dan tecrübeli oyuncuya para cezası geldi. Adana ekibi, Belhanda’ya 180 bin Euro para cezası verildiğini, oyuncunun kadro dışı bırakılmayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynadığımız Trabzonspor maçının 22. dakikasında kırmızı kart görerek takımımızı 10 kişi bırakan oyuncumuz Younes Belhanda’ya Yönetim Kurulu’muzun almış olduğu karar neticesinde 180.000 Euro para cezası verilmiştir.

İlgili kararın yanı sıra, Teknik Heyet ve takım arkadaşlarının tamamının kadro dışı bırakılmaması yönündeki talepleri ve istekleri Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, Younes Belhanda’nın kadro dışı bırakılmaması yönünde karar alınmıştır.

Takımımızın Avrupa hedefleri ve ligin kalan maçları dikkate alındığında Younes Belhanda kadro dışı bırakılmayacak olup, cezası bittiğinde takımımızda görevine devam edecektir.”