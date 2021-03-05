Adana Demirspor'un forveti Mehmet Akyüz, Süper Lig inancını kaybetmedi:

ADANA (AA) – EREN BOZKURT – TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mehmet Akyüz, sezon sonunda doğrudan Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını söyledi.

Ligde son golünü geçen yıl 30 Aralık'ta İstanbulspor'a atan mavi lacivertlilerin forveti Mehmet Akyüz, geçen haftaki Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında rakip fileleri havalandırarak 7 haftalık "şanssızlığını" kırdı. Bu süreçte 3 hafta da kadro dışı bırakılan 35 yaşındaki tecrübeli forvet, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti.

Mehmet Akyüz, AA muhabirine, önlerindeki Yılport Samsunspor maçında da gol atmak istediğini aktararak şöyle konuştu:

"6-7 haftadır üstümde uğursuzluk vardı. Artık uğursuzluk mu, becerisizlik mi, gol olmuyordu bir şekilde. Pa Dibba'ya asisti için çok teşekkür ediyorum. Bandırmaspor maçında 'Al da at' dedi. O şanssızlığı inşallah kırmışızdır. Gol attım mutluyum. Takım arkadaşlarım da gol atmama sevindi. İnşallah gollerin devamı gelir ve takım olarak daha iyi yerlerde oluruz. Gol atamayınca normalde üstümde baskı olmaması lazım, sonuçta işimiz bu. Takım için mücadele ediyoruz. Beyin olarak kendinizi kötü hissediyorsunuz. Bu da sahada atacağınız gollere ve paslara yansıyor. İnşallah bunu yenmişimdir ve Samsunspor maçında devam eder. Üstümden baya yük kalktı."

Sahalarında 2-0 kazandıkları Bandırmaspor maçında aldıkları 3 puanın, kendisinin gol atmasından daha önemli olduğunu aktaran Mehmet, "Ezeh ve Rangel iyi futbolcular. Üçümüzün arasında en iyi kimse o oynayacak. Kimin oynadığı önemli değil, takım galip gelsin yeterli. Gol atmak çok güzel ama 3 puan her şeyden daha güzel oluyor. Ben, Pa Dibba, Ezeh ve Rangel kim gol atarsa atsın önemli değil, biz 3 puanı hedefliyoruz." diye konuştu.

– "Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum"

Mehmet, Samsunspor maçının zor geçeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki taraf için de çok zor bir maç. İki takım da çok iyi. Bireysel olarak baktığımızda iki tarafta da iyi futbolcular var. Bu maçta daha çok isteyen, mücadele eden kazanacak. İnşallah bu da biz oluruz. Samet Aybaba geldikten sonra bende de takım arkadaşlarımda da rahatlama oldu. Hocamız da geldi, herkes mutlu. Galibiyet aldıktan sonra üstüne kata kata sezonu bitireceğiz. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Kalan 10 haftada 8-9 maç kazanırsak direkt Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. İlk iki sıradan Süper Lig'e yükseleceğimizi düşünüyorum. Biz bu sene Allah'ın izniyle çıkacağız."