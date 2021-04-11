Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de sessizlik hakim

ADANA (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Mersin ve Osmaniye ile "yüksek riskli" Adana ve Hatay'da tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Adana'da, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi, Ziyapaşa Bulvarı, İstasyon Meydanı, Atatürk Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin birçok noktada uygulama yaptığı gözlendi.

– Mersin

Mersin'de 3 Ocak Atatürk Meydanı ve Cumhuriyet Alanı'nda da sakinlik gözlendi.

Kısıtlamayla sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarları da sessizliğe büründü.

Polis, kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

– Hatay

Kovid-19 risk haritasına göre "yüksek riskli" iller arasında bulunan Hatay'da, Atatürk, İstiklal, Gündüz, İnönü, Kurtuluş ve Cumhuriyet caddeleri ile meydanlarda sakinlik gözlendi.

Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

– Osmaniye

Osmaniye'de de Musa Şahin, Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçeli bulvarları ile Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Polis, ana arter ve kavşaklarda uygulama yaptı.