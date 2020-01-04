“Adana küllerinden yeniden doğuyor” – Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası (3 Aralık 2020)

Yazan:
Alaturka Online
-



Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası, bu kez Adana’dan canlı yayınla ekrana geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Aykut Erdoğdu önemli açıklamalarda bulundu. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr

http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?