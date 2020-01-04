“Adana küllerinden yeniden doğuyor” – Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası (3 Aralık 2020)





Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası, bu kez Adana’dan canlı yayınla ekrana geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Aykut Erdoğdu önemli açıklamalarda bulundu. Tele1'e destek olmak için:

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