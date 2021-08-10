Adana Büyükşehir Belediye meclis toplantısı yine olaylı geçti.
AKP 'li meclis üyesi Zeydan Karalar 'ı yangın bölgesine geç gelmekle ve müdahale konusunda yetersiz kalmakla suçlayınca ortalık karıştı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #zeydankaralar #yangın #adana #adanabüyükşehirbelediyemeclisi #haber #haberler #haberizle #adanatartışma
Anasayfa Alaturka Online Adana Meclisi karıştı! Zeydan Karalar çılgına döndü!