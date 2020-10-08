Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

ADANA (AA) – Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, beraberinde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer ilgililerle merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetime katıldı.

Esnafı ve vatandaşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyaran Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında tüm ekiplerin 24 saat denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Elban, farkındalık oluşturmak için haftada bir de olsa valiler ve yetkililerin sahadaki denetimlere katıldıklarını aktararak, "Genel anlamda, vatandaşımızın kurallara uyma konusunda bilinç düzeyi iyice yükseldi. Kararlılıkları memnuniyet verici düzeyde. Sağlık Bakanımız da gerilemeyle ilgili güzel haberler verdi. Bu bizi rehavete sokmadan, daha sıkı bir şekilde kurallara ve tedbirlere sarılarak en kısa zamanda bu hastalığın belini kırarız diye düşürüyorum." dedi.

Yüreğir Belediyesi de okullarda bakım, onarım ve dezenfeksiyon yaptı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eğitime önem verdiklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı en güzel şekilde hayata hazırlama noktasında gayretle çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

– Mersin

Mersin Valisi Ali İhsan Su, beraberinde diğer yetkililerle Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki denetimlere katıldı.

Burada esnafı ziyaret eden Su, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Vali Su, gazetecilere, vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uyduğunu dile getirdi.

Kurallara uyan herkese teşekkür eden Su, denetimlerle özellikle maske kullanımı, sosyal mesafeye uyma ve hijyen konusundaki farkındalığı artırmak istediklerini aktardı.

– Hatay ve Osmaniye

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Çaylı Caddesi'ndeki denetimlere katıldı. Vali Doğan, esnaf ve vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ile Atatürk Caddesi'ndeki denetimlerde, esnaf ve vatandaşa, tedbirlerle ilgili uyarıda bulundu.

Kentte, kurallara uyulup uyulmadığını yerinde görmek istediklerini belirten Yılmaz, "Osmaniye halkı kurallara uyma konusunda hassasiyet gösteriyor. Bu hastalıktan hep birlikte mücadele ederek, tedbirlere uyarak kurtulacağız." diye konuştu.