Adana millet bahçesinin içler acısı hali…

Adana Seyhan Millet Bahçesi’ni 43 milyon TL’ye alan firma hiçbir iş yapmadan kayıplara karıştı. Aynı firmanın devleti başka bir işten dolayı 11 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıktı. Millet Bahçesi arazisi gölete döndü.

Adana Seyhan Millet Bahçesi’ni 43 milyon TL’ye alan firma hiçbir iş yapmadan kayıplara karıştı. Aynı firmanın devleti başka bir işten dolayı 11 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıktı. Millet Bahçesi arazisi gölete döndü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana millet bahçesinin yılan hikayesine dönen sürecini anlattı.

Şevkin, “İhaleyi 43 milyon liraya alan firma hiçbir iş yapmadan malzemeleri de alarak kayıplara karıştı. Yeni bir ihaleyle bahçenin yapımına başlanacaktı ama ortada fol yok yumurta yok. Bahçenin yerinde yeller esiyor. Toprak dağları oluşmuş, fareler cirit atıyor, yağan yağmurun ardından da gölet oluştu” dedi ve Bakan Murat Kurum’a Millet Bahçesinin son halinin fotoğrafını gösterdi.

YARIN ÇOK GEÇ

Şevkin ayrıca afetler için de acil tedbirler alınması gerektiğini ve İmar Barışı’ndan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. “Yarın çok geç olacak” uyarısında bulunan Şevkin, “24 kent, 80’i aşkın ilçe ve 502’yi aşkın köyümüzde yaşayan 500 binden fazla insanın 5 ve üzeri deprem üretecek fay hatları üzerinde olması nedeniyle ‘Fay Yasası’ bir an önce çıkarılmalıdır. Fay hatları üzerinde yaşayan insanlar tahliye edilmeli ve yerleşim daha çok kayalık bölgelerde olmalıdır” dedi.