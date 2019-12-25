Adana üç gündür sular altında

Adana’da pazartesi günün saat 21:00’da başlayan şiddetli sağanak yağış, hayatı felç etti. Gece boyunca etkili olan yağış sonrası birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Sarıçam ilçesine bağlı Kozan caddesi göle döndü, evlerinde mahsur kalanlar botlar yardımıyla kurtarıldı.

Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı. Sele teslim olan Levent Mahallesi’nde araçlar su içinde kaldı. Bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı.

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Başta Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri ve AFAD ekipleri, gece boyunca mahsur kalanları kurtarma çalışması yaparken, sel sularını da tahliye etmeye çalıştı.

9 KİŞİ BOTLARLA KURTARILDI

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, farklı evlerde mahsur kalan biri engelli 9 kişiyi botlarla kurtardı. Sokak çıkışına kadar yaklaşık 100 metre botla taşınan mağdurlar daha sonra polis araçlarıyla yakınlarının evlerine götürüldü.

YOL ÇÖKTÜ

Sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle araç trafiği kontrollü olarak sağlandı.

KAR YAĞIŞI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Adana’nın Feke ilçesinde 2 gündür aralıksız olarak devam eden karla karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 30 mahallenin bulunduğu batı kısmında bazı yollar ulaşıma kapandı. Feke Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortak yaptığı çalışmalarla ana yollar ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede elektrik direklerinin devrildiği, birçok hatta tellerin koptuğu ve mahallelere elektrik verilemediği kaydedildi.

KANAL TAŞTI

Adana’da Yeşil Bulvar’daki DSİ’ye ait sulama kanalının aşırı yağışlar nedeniyle taşması sonucu Kozan Caddesi sular altında kaldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar’dan geçen DSİ’ye ait sulama kanalı taştı. Bulvardaki araçlar mahsur kalırken, Kozan Caddesi’ne doğru ilerleyen sular PTT Evleri ve Selahattin Eyyübi Mahallesi’ndeki bazı evleri bastı.

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Kozan Caddesi’ni su basarken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar mahsur kaldı. Yoğun su birikintisi nedeniyle Mustafa Kemal Paşa ile Ege Bagatur bulvarlarının kesiştiği noktadaki köprü, çökme tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından kapatıldı. Öte yandan polis telsizinden yapılan anonsla izinli personelin göreve dönmesi istendi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Merkez ilçeler Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam’da eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, yeni uyarılarda bulundu. Dün metrekareye 182 kilogram düşen yağışın bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği ve mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ile 70 kilogram daha yağışın düşeceğinin beklendiği açıklandı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Adana Valiliği, kamu kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalıkları olan personelin idari izinli sayılacağını bildirdi. (DHA/AA)