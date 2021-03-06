Adana'da 18 yıl 11 ay ve 7 yıl 3 ay hapis cezalarıyla aranan iki hükümlü yakalandı

ADANA (AA) – Adana'da, haklarında 18 yıl 11 ay ve 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaralama suçundan 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü S'nin saklandığı adresi tespit etti.
Ekipler, hükümlüyü merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.
Polis, hırsızlık suçundan 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan A'yı da merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.