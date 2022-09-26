Adana’da anne dehşeti! 3 yaşındaki kızını öldürdü

Adana’da bir süre önce eşinden boşanan 23 yaşındaki Eylül Yıldırım ormanlık alanda eski eşine ait tabancayla 3 yaşındaki kızı Hiranur’u öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdi.

Sarıçam ilçesinde yaşayan ve bir süre önce boşandığı öğrenilen Eylül Yıldırım, iddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayıp, uyuşturucu kullanmaya başladı.

Ailesiyle de sorunları olduğu öne sürülen Yıldırım, kızı Hiranur ile dün akşam ormana gitti. Yıldırım, eski eşinin tabancasıyla kızını vurarak öldürdü.

ESKİ EŞ GÖZALTINA ALINDI

Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Yıldırım, yaşamına son verdi. Ormanda bulunan anne ile kızının cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alan Yıldırım ailesi ve yakınları, morga gelerek gözyaşı döktü.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Eylül Yıldırım ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere İmamoğlu ilçesine götürüldü. Yıldırımın eski eşi ise olayla ilgili gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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