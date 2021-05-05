Adana'da apartman bahçesinde bıçaklanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı

ADANA (AA) – Adana'da apartman bahçesinde bıçaklanan iki kardeş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'ndeki bir apartman bahçesinde iki kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bacaklarından bıçaklandığı tespit edilen S.Ş. ve kardeşi B.Ş'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen B.Ş, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, S.Ş. ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan iki kardeşin, hırsızlık için apartmana geldiği ve bu sırada çıkan arbedede kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklandığı ileri sürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.