76.7 F
Los Angeles
20 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemAdana’da asayiş uygulamasında 38 şüpheli gözaltına alındı

Adana’da asayiş uygulamasında 38 şüpheli gözaltına alındı

Alaturka Online
Alaturka Online

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 14 bin 484 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulama noktalarında şüpheliler üzerinde ve araçlarda arama yapan ekipler 6 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ile 44 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 12 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 16 fişek, 90 uyuşturucu hap ile 239,83 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

5 bin 251 aracı trafik yönünden inceleyen ekipler çalıntı olduğu belirlenen iki motosiklet yakaladı, 14 araç sürücüsüne 48 bin lira ceza uyguladı.

Ekipler, kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yeriyle ilgili adli işlem başlattı, kumar oynayan ve oynatan 4 şüpheliye ise 16 bin 220 lira ceza yazdı.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kavşaklarda da denetim yapan ekipler, dilencilik yaptığı tespit edilen 28 kişiye 15 bin 425 lira idari para cezası uyguladı. (AA)

Gündem
Önceki haber
Erdoğan Yeşilyurt, gol sayısını 6’ya yükseltti
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,469BeğenenlerBeğen
16,194TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,698TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States