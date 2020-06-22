Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Alaturka Online
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ADANA (AA) – Adana'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi Obalar Caddesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen E.N. ve S.N. tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.N. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

E.N. olayın ardından kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.N, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli E.N'yi aynı mahallede yakaladı.

Hafif yaralı olan E.N, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

E.N'nin tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

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