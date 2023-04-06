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6 Nisan 2023
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Adana’da feci kazada 4 öğretmen hayatını kaybetti

Alaturka Online
Alaturka Online

Himmetli İlk ve Ortaokulu’nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak’ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.

Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.

Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6’ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı. (AA)

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