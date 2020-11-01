Adana'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) – Adana'da 7 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir hafta içinde 4 iş yeri ve 3 evden 45 bin lira ile yaklaşık 20 bin lira değerinde eşya çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarından kimliklerini belirlediği zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan biri 18 yaşından küçük 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, bir iş yerinden 30 bin lira ile bilgisayar çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.