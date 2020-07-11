Adana'da horoz dövüşü yaptırılan iki derneğe operasyon

ADANA (AA) – Adana'nın Ceyhan ilçesinde, horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edilen iki dernekten biri mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Büyükmangıt Mahallesi'nde horoz dövüşü yaptırıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren polis, "Ceyhan Asil Kümes Hayvanları Derneği" olarak tanıtılan mekana operasyon düzenledi.

Sözde dernek yetkilileri ilgili belgeleri ekiplere ibraz edemedi.

Mekanda, horoz dövüşü için kullanılan seyirci tribünü, horozlar için saha, horoz koymak için kafesler ile hakem masası ve sandalye ele geçirildi.

Polis, herhangi bir horoz veya hayvana rastlanılmamasına rağmen sözde derneğin amacı dışında kullanıldığını belirleyerek, mekanı mühürleyip faaliyetten men etti.

– 6 kişiye idari işlem uygulandı

Polis, ayrıca Zübeyde Hanım Mahallesi'nde horoz dövüşü yaptırıldığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı ihbarı üzerine Ceyhan Horozcular Derneği'ne de operasyon düzenledi.

Belge ibraz edebilecek kimsenin bulunmadığı dernekte tribün ve arenadan oluşan bölme, horoz koymak için kafesler, hakem masası ve sandalyeler ele geçiren ekipler, mekanın bahçesinde sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan 6 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan idari işlem yaptı.