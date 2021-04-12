Adana’da iki hafif ticari araçta gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirildi

ADANA (AA) – Adana'da içerisinde gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirilen iki hafif ticari aracın sürücüleri gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 59 TR 224 ile 01 ENC 28 plakalı araçlarla kente gümrük kaçağı tütün getirileceği ihbarı üzerine D-400 kara yolundaki kavşaklara polis ekipleri sevk edildi.
Yolda önlem alan ekipler, şüpheli iki hafif ticari aracı merkez Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi Kavşağı’nda durdurdu.
Ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirdi.
Malzemeler ve gözaltına alınan araç sürücüleri emniyet müdürlüğüne götürüldü.