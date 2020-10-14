Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

ADANA (AA) – Adana'da sigara ve tütün kaçaklığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı yaptığı ihbarı yapılan 2 şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 127 kilogram nargile tütünü, 9 bini doldurulmuş olmak üzere, 76 bin 600 makaron ve 780 paket sigara ele geçirildi.

Polis, kaçak ürünlerle ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.